نقل أصول بقيمة 200 مليار يورو من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت

المصدر: (واشنطن - د ب ا)

تعتزم مجموعة جيه بي مورجان تشيس المصرفية الأمريكية نقل أصول بقيمة 200 مليار يورو (230 مليار دولار) من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت، نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما سوف يجعله واحداً من أكبر البنوك في ألمانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إن البنك الأمريكي يعتزم الانتهاء من نقل الأصول إلى فرع البنك في فرانكفورت بحلول نهاية هذا العام. وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذه الخطوة قد تجعل جي بي مورجان سادس أكبر بنك في ألمانيا، بناءً على بيانات أصول أكبر البنوك التجارية العام الماضي.

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