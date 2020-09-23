574 مليون دولار تمويلات برنامج "التجارة العربية" في النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثالث والعشرين بعد المائة عن بعد، من خلال الاجتماع عبر الفيديو، صباح اليوم، برئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الثاني من 2020، حيث وافق البرنامج على 25 طلباً لتمويل صفقات تجارية، قيمتها 339 مليون دولار، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل، الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية، خلال النصف الأول من العام 2020 نحو 574 مليون دولار.

واطلع لمجلس على تطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة، من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل خدمة للتجارة العربية.

واستعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى، التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً لتحديث قاعدة البيانات المتاحة، من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على عنوان البرنامج atfp.org.ae.

واطلع المجلس على تقرير أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج للربع الثاني 2020، وكذلك البيانات المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

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