اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تبحث تداعيات "كورونا"

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الدوري العاشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي يتم عقده "عن بعد" في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المديرين والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية ومديري شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.

كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، واتحاد شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها عدداً من المواضيع المهمة، منها تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على صناعة المعلومات الائتمانية وأثر ذلك على التصنيف الائتماني لعملاء القطاع المالي. كما تناقش إطار تبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود، حيث إن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة وذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الائتمانية، كونها تسهم في ترشيد القرارات الائتمانية وتعزيز إدارة المخاطر.

ويبحث الاجتماع أيضاً كيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الائتمانية، ذلك أن توفير قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى، تمكن من تعزيز فعالية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، وتقلل من نسب تعثر العملاء، وتعزز من قدرة البنوك على تطبيق متطلبات السلطات الرقابية خصوصاً المتعلقة بتعليمات بازل III ومتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

كما يشمل برنامج اللجنة مواضيع أخرى مثل متطلبات إنشاء منصة معلومات ائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتثقيف المالي المرتبط بالمعلومات الائتمانية.

وتستعرض اللجنة مسودات عدد من الأوراق المهمة مثل: دور المعلومات الائتمانية في دعم القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتعزيز إدارة المخاطر، ومعايير ومبادئ معالجة اعتراضات العملاء على دقة البيانات وآليات المعالجة، إضافة إلى ورقة حول حوكمة شركات المعلومات الائتمانية. سيتم في إطار هذه الأوراق، استعراض تجارب الدول العربية المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.

وتستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول كيفية معالجة التصنيف المالي لعملاء القطاع المالي في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي واتحاد شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية عرضاً مشتركاً حول تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الائتمانية من منظور المصارف المركزية وشركات المعلومات الائتمانية.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالمعلومات الائتمانية، حيث إن توفير قاعدة معلومات ائتمانية دقيقة وشاملة يعزز من الاستقرار المالي في الدول العربية، كما رحب بالتطور الكبير في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة، بما يخدم أغراض تطوير صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية ويعزز من فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بشأنها.

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