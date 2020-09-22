الذهب ينخفض مع صعود الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى خلال أكثر ن شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا قبيل كلمات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1904.21 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1882.70 دولاراً للأوقية الاثنين. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1911.60 دولاراً للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضاً ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه الأنظار الآن إلى شهادة رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أمام مجلس النواب ردا على أسئلة بشأن مجموعة إجراءات الطوارئ التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف الضرر الذي لحق بالاقتصاد بسبب جائحة كورونا.

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