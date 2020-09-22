17 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج في 7 أشهر

المصدر: وكالات

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولي من عام 2020 لتبلغ نحو 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019.

وأضاف البنك في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن التحويلات ارتفعت للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي 2019.

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