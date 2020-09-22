عُمان تصدر صكوكاً سيادية محلية بقيمة 200 مليون ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة المالية العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطنة أتمت بنجاح إصدار الصكوك السيادية المحلية البالغة 200 مليون ريال عماني (519.51 مليون دولار) في إطار خطة الحكومة لتمويل الموازنة العامة للدولة لهذا العام 2020.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الصكوك تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وهي متاحة للتداول وتحمل معدل ربح سنويا بنسبة 5.25% ولمدة 6 سنوات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وأوضحت أن الإصدار أتاح الفرصة للبنوك والنوافذ الإسلامية المحلية والشركات التجارية والمستثمرين الأفراد من توظيف أموالهم مما تعد خطوة نحو تطوير أدوات الصيرفة الإسلامية ووسائل التمويل محليًّا، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية من خلال آلية التسعير التفاضلي والقدرة التنافسية للعطاء.

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