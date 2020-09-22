تراجع الذهب مع صعود الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: رويترز

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا قبيل كلمات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1904.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:51 بتوقيت جرينتش بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1882.70 دولار للأوقية أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1911.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه الأنظار الآن إلى شهادة رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أمام مجلس النواب ردا على أسئلة بشأن مجموعة إجراءات الطوارئ التي اتخذها البنك المركزي لتخفيف الضرر الذي لحق بالاقتصاد بسبب جائحة كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.2% إلى 24.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 883.85 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 2269.81 دولار للأوقية.

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