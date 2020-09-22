أكبر هروب للمستثمرين من أسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ 20 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

هرب المستثمرون من أسهم التكنولوجيا قطاع الأمريكي بوتيرة لم تشهدها الأسواق منذ فقاعة "الدوت كوم" عام 2000.

ووفقًا لبيانات "بلومبرج"، سحب المستثمرون 3.5 مليار دولار خلال يوم واحد فقط وهو الجمعة الماضية من صندوق "إنفسكو كيو كيو كيو إي تي إف"، أكبر صندوق متداول في البورصة بقطاع التكنولوجيا الذي يتتبع مؤشر "ناسداك 100"، وذلك في أكبر وتيرة منذ أكتوبر 2000.

ويعكس التخارج الجماعي القلق في قطاع التكنولوجيا والذي أدى إلى انخفاض مؤشر "ناسداك 100" الذي يتجه لتسجيل خسارة بأكثر من 10% خلال سبتمبر الماضي، وهو أسوأ شهر له منذ عام 2008.

يأتي الانزلاق الذي استمر ثلاثة أسابيع في أسهم التكنولوجيا في الوقت الذي يتصارع فيه المستثمرون مع عدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل ، وتدابير التحفيز المالي الإضافية استجابة لوباء "كوفيد-19".

وكان لدى "إنفسكو كيو كيو كيو إي تي إف"، أصولاً تزيد عن 120 مليار دولار اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية.

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