هاتف بـ 50 دولاراً سلاح "أمباني" للسيطرة على سوق الاتصالات الهندية

المصدر: البيان الإلكتروني

طلبت شركة "رليانس إنداستريز" المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني، من الموردين المحليين تعزيز الطاقة الإنتاجية في الهند بحيث يتمكنون من إنتاج نحو 200 مليون جوال ذكي على مدار العامين المقبلين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة، إن "رليانس إنداستوريز" وهي أكبر شركة هندية من حيث القيمة السوقية دخلت في محادثات مع شركات التجميع لإنتاج جوالها "جيو" المقرر أن يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" وتبلغ قيمته 4 آلاف روبية (54 دولاراً).

وقالت إنه سيتم تسويق الهواتف الرخيصة بخطط لاسلكية منخفضة التكلفة من ريلاينس جيو، الذراع الرقمي لشركة ريلاينس إندستريز المحدودة الهندية.

ويهدف رئيس الشركة الملياردير موكيش أمباني إلى إعادة تشكيل صناعة الهواتف الذكية في البلاد كما فعل في قطاع الخدمات اللاسلكية، وتقوم خطته على تسويق الجوالات منخفضة السعر التي تعتمد على الخطوط اللاسلكية منخفض التكلفة.

ويقوم الملياردير أيضًا بمواءمة نفسه مع خطط الحكومة الهندية لبناء المزيد من التصنيع المحلي.

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