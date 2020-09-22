توقيع اتفاقية تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط مقرها القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط اليوم الثلاثاء، في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.

والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا.

ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته خلال مراسم التوقيع، إن المنتدى أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة في منطقة المتوسط، مقرها القاهرة، وأن ذلك يمثل انطلاقة كبيرة في رحلة تأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأوضح الوزير أن هذه المنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياسي منظم ومنهجي بشأن الغاز الطبيعي؛ إسهاماً في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الدول من هذا المورد الحيوي، باستخدام البنية التحتية الحالية، علاوة على إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل المنفعة المشتركة ورفاهية الشعوب.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي لعبته الدول الأعضاء وحماسها الكبير لسرعة الانتهاء من إعداد ميثاق التأسيس في وقت قياسي لم يتجاوز 20 شهراً، علاوة على تشكيل أجهزة المنتدى وتنفيذ أنشطته بالرغم من الظروف العالمية المتقلبة، وهو ما يعكس إيماناً عميقاً لدى الدول المؤسسة بأهمية التعاون بينها في إطار هذا المنتدى.

وأوضح الملا أن منتدى غاز شرق المتوسط يتطلع لعضوية دول أخرى بالمنطقة طالما أنها تتماشى مع أهداف المنتدى، وتتشارك نفس الأهداف لتحقيق الغاية المشتركة من أجل رفاهية دول المنطقة وشعوبها، مع التأكيد على رفض أي أعمال عنف تشكل عائقاً لتحقيق رخاء المنطقة.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير من عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة.

ويهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز