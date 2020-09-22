سيارة رينو جديدة كلياً من العربية للسيارات ابتداءً من 19 درهماً يومياً

المصدر: دبي – البيان

ما الذي يمكنك الحصول عليه مقابل 19 درهماً اليوم؟ قد يقول البعض فنجان قهوة من النوع الفاخر، ويقترح آخرون لوحاً من الشوكولاته البلجيكية اللذيذة.

لكننا في رينو من العربية للسيارات نقول: يمكنك امتلاك رينو جديدة كلياً لموسم العودة إلى المدرسة.

وفي شهر سبتمبر الجاري، حرصت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، على جعل هذا حقيقة واقعة يومياً، الأمر الذي يثير فضول الكثيرين، بعد أن أتاحت الفرصة لعملائها المهتمين لشراء سيارة جديدة بسعر فنجان قهوة.

وبات بمقدورك الآن شراء سيارة "رينو سيمبول" جديدة لتمنحك أقصى درجات الراحة في رحلاتك، خاصة وأنها تتميز بوجود نظام الوسائط المتعددة الجديد Media Nav 2.0، وكاميرا الرؤية الخلفية المتكاملة، وأجهزة استشعار للمساعدة على الاصطفاف، ونافذة كهربائية جانبية للسائق تعمل بلمسة واحدة.

وإذا كنت تتطلع إلى امتلاك سيارة ذات دفع رباعي، نقترح عليك "رينو داستر"، السيارة التي تأتي الآن مع مسند ذراع أمامي، وقنوات تكييف خلفي، التي يمكنك امتلاكها مقابل 26 درهماً فقط في اليوم،وفر على نفسك السعرات الحرارية من البرجر واستمتع برفع الأدرينالين بدلاً من ذلك.

وحرصت الشركة في هذه العروض على راحة عملائها من الأعباء الإضافية، إذ يمكنهم الآن شراء أشهر موديلين من رينو، وهما "سيمبول" و "داستر" من خلال هذا العرض الاستثنائي، والاستفادة من الامتيازات الإضافية، بما في ذلك التأمين المجاني لسنة واحدة والضمان لخمس سنوات أو مليون كيلومتر. وإضافة إلى ذلك، خدمة الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات التي تأتي أيضًا عند شراء "سيمبول" الجديدة.

وفي إطار الحملة ذاتها، يتم تقديم سيارة السيدان "رينو ميجان" بمحرك سعته 2.0 لتر بسعر 63,000 درهم، مع خطط أقساط رائعة مقابل 945 درهمًا شهريًا فقط. وتم تعزيز الطراز بأحدث الميزات التقنية التي توفر الراحة الراقية والأداء العالي، مثل نظام التحذير من النطاقات المحجوبة، والكاميرات الخلفية، وأجهزة استشعار التي تساعد السائق على الاصطفاف الأمامي والخلفي، وصندوق الأمتعة الذي يفتح تلقائيًا.

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