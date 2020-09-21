«ديسبيجار» تُغلِق صفقة استثمارية مع «الواحة» بـ200 مليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت، أمس، شركة «ديسبيجار. كوم» الأرجنتينية لحجز السفريات عبر الإنترنت عن إتمام صفقة استثمارية لجمع رأس مال بقيمة تبلغ 200 مليون دولار، مع شركتي «الواحة كابيتال» و«إل سي إل أيه داي لايت» الأمريكية للاستثمارات الخاصة.

ووفقاً لبيان أصدرته «ديسبيجار. كوم»، فإنها تعتزم استخدام رأس المال المذكور في أغراض مؤسسية عامة، تتضمن صفقات استحواذ مستحملة.

وأعلنت الشركة أنها قررت تعيين كل من اسيم جوبتا، من «الواحة كابيتال»، وديرك دوناث من «إل سي إل أيه داي لايت» في مجلس إدارتها، بموجب اتفاق أبرمته مع كل من الشركتين.

يُذكر أن «ديسبيجار. كوم» تعمل في خدمات حجز السفريات على مستوى أمريكا اللاتينية.

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