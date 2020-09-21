سهم «إتش إس بي سي» يسجّل أدنى مستوى منذ 25 عاماً

المصدر: هونغ كونغ- أ ف ب

لامس سهم بنك «إتش إس بي سي»، أمس، أدنى مستوياته منذ 25 عاماً، بسبب معلومات تلمح إلى احتمال فرض بكين عقوبات على المصرف، واتهامات بأنه سمح بنقل مبالغ هائلة من الأموال التي تم جنيها بطرق غير مشروعة.

وسجّل سهم المصرف العملاق، عند إغلاق الجلسة، تراجعاً بنسبة 5,33 %، فوصل سعره إلى 29,30 دولاراً هونغ كونغي، في أدنى مستوى يسجّله منذ عام 1995.

وأفادت صحيفة «غلوبل تايمز» الصينية القومية، بأن المجموعة يمكن أن تكون من بين أولى المجموعات التي ستدرجها بكين على «لائحة الكيانات غير الموثوقة»، في إطار تدابير مضادة، تستهدف بعض الدول الأجنبية، في طليعتها الولايات المتحدة.

ويترتب عن إدراج «إتش إس بي سي»، على مثل هذه اللائحة، عقوبات، بدءاً من فرض غرامات، وصولاً إلى قيود على أنشطة أو إدخال معدّات وأشخاص إلى الصين.

وخسر سهم «إتش إس بي سي»، نصف قيمته منذ مطلع العام، بسبب تفشي وباء كوفيد 19، وتدهور العلاقات الصينية الأمريكية. وشهدت المجموعة تراجعاً في أرباحها بنسبة 77 %، في الفصل الأول من العام الحالي.

ويحقق مصرف «إتش إس بي سي»، الغالبية الكبرى من أرباحه في آسيا، إذ إن الصين وهونغ كونغ، هما اثنتين من أسواق نموه الأساسية.

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