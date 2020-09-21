«مايكروسوفت» تستحوذ على «زيني ماكس» بـ 7.5 مليارات دولار

المصدر: نيويورك-وكالات

وافقت «مايكروسوفت» على الاستحواذ على الشركة المطورة للعبة الفيديو الشهيرة «بيثيسدا» «زيني ماكس ميديا» مقابل 7.5 مليارات دولار نقداً.

وقالت «مايكروسوفت» إن الصفقة تتزامن مع فترة أصبحت فيها الألعاب تغذي خدمات الحوسبة السحابية مثل خدمة «إكس بوكس جيم باس» الذي لديها نحو 15 مليون اشتراك في الوقت الحالي.

وتستهدف «مايكروسوفت» من صفقة الاستحواذ زيادة فرق الأستوديو الإبداعية لديها من 15 إلى 23 كما تعتزم إضافة امتيازات لعبة «بيثيسدا» وإصداراتها المستقبلية إلى «إكس بوكس جيم باس».

وتتوقع «مايكروسوفت» إتمام الصفقة في النصف الثاني من العام المالي 2021.وتراجع سهم «مايكروسوفت» خلال جلسة أمس 1.8% إلى 196.88 دولاراً.

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