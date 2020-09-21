3 مليارات دولار استثمارات في "أكسنتشر كلاود فيرست"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أكسنتشر، تأسيس قسم "أكسنتشر كلاود فيرست"، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، على مدار ثلاثة أعوام، لمساعدة عملاء الشركة في جميع القطاعات، على أن يصبحوا شركات معتمدة على "السحابة أولاً"، وأن يقوموا بتسريع عملية التحول الرقمي، لتحقيق قيمة أكبر بسرعة، وبشكل متوسع.

وأكسنتشر شريك لأبرز مزودي الخدمات السحابية حول العالم. ونجحت في تحقيق 11 مليار دولار تقريباً، على شكل عوائد من التقنيات السحابية في عامها المالي 2019، وتبرز الشركة في مجالات عدة، مثل استخدام البرمجيات كخدمة (والتي يتم توفيرها من خلال خدمات المنصة الذكية التابعة للشركة)، إضافة إلى الترحيل، والبنية التحتية، والخدمات السحابية للتطبيقات.

وقالت جولي سويت الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر: "أدى انتشار جائحة كوفيد 19، إلى خلق مسار جديد، يتطلب من الشركات أن تسرّع تحركها وانتقالها إلى التقنيات السحابية، لتكون أساساً لتحولها الرقمي، ولبناء المرونة والتجارب الجديدة، والمنتجات والثقة والسرعة والمساهمة في خفض التكاليف، وهذه المواصفات جميعها، أصبحت ضرورية، في ظل متطلبات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، وسعياً إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع".

وسيتم تسخير استثمارات أكسنتشر، البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، لمواصلة تطوير خارطة الطريق للقطاع، ونماذج البيانات والحلول، وبيانات الذكاء الاصطناعي السحابية، وبنية الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتكاملة، وقدرات التطبيقات، والأدوات والأصول والأتمتة السحابية، لتعزيز الابتكار وخفض تكاليف الوحدات، ودعم الأبحاث والتطوير في حوسبة الحافة، والتقنيات السحابية ذات الصلة.

ويأتي الإعلان، في ظل الارتفاع الكبير للطلب على الحوسبة السحابية، بسبب وباء كوفيد 19. فبحسب شركة غارتنر، يُتوقع أن يشهد سوق الخدمات السحابية العامة حول العالم، نمواً بنسبة 6.3 % في عام 2020، ليصل إلى 257.9 مليار دولار، مقارنة بـ 242.7 مليار دولار في عام 2019.

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