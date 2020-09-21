صندوق النقد العربي يصدر "مبادئ التعامل مع الشركات العائلية"

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدر صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، اليوم الاثنين، "مبادئ التعامل مع الشركات العائلية ذات الأهمية النظامية".

وتضمنت المبادئ مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز حوكمة الشركات العائلية والحد من المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع الحيوي.

وأكدت المبادئ أهمية تبني تعريف موحد للشركات العائلية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتشاور بين الهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية. إضافةً إلى وضع منهجية مناسبة لتحديد الشركات العائلية ذات الأهمية النظامية، بناءً على عدة عوامل منها: حجم موجودات الشركة، وحجم رأس المال، وحجم النشاط والمبيعات السنوية، وعدد العمال.

كما أكدت أهمية إصدار السلطات الرقابية ذات العلاقة، تعليمات حول حوكمة الشركات العائلية، تُلزم هذه الشركات بإعداد دليل حوكمة يأخذ في الاعتبار التعليمات الرقابية كحد أدنى، وعلى أن يتضمن الدليل النظرة الخاصة للشركة العائلية بمفهوم الحوكمة واستراتيجيتها ومبادئ تعزيز الحوكمة لديها.

وأوصت بأهمية قيام السلطات الرقابية ذات العلاقة بإصدار لوائح وأنظمة، كميثاق استرشادي للشركات العائلية على مستوى الدولة، مثال ذلك: اعتماد رؤية مشتركة للعائلة تجاه الأهداف الاستراتيجية للشركة، وضمان عدم تضارب المصالح بين أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتعزيز قيم الانتماء لدى أفراد العائلة، حفاظاً على سمعة الشركة ومكانتها التجارية، ومدونة العائلة لقواعد السلوك.

من ناحية أخرى، أكدت المبادئ على أهمية تضمين التعليمات الرقابية لحوكمة الشركات العائلية، للحد الأدنى من الشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة الشركة العائلية واللجان المنبثقة عنه.

كما أوصت المبادئ أن يضم مجلس إدارة الشركة العائلية في عضويته عدداً مناسباً من الأعضاء المستقلين تحدده السلطة الرقابية، مع الأخذ بالاعتبار ألا يكون أي عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة العائلية، شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للشركة.

كما أشارت المبادئ في هذا السياق، إلى ضرورة وضع معايير وشروط اجتماعات مجلس إدارة الشركة العائلية، بما في ذلك آليات حضور الاجتماع، وشروط التصويت على القرارات، وأسس تدوين تحفظات أي عضو.

وأشارت المبادئ إلى دور مجلس إدارة الشركة العائلية وضرورة اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، ذلك لجميع المستويات الوظيفية والإدارية في الشركة، إضافةً إلى اعتماد ضوابط مناسبة لمساءلة الإدارة التنفيذية للشركة، حيث أوصت المبادئ قيام الإدارة التنفيذية بوضع خطة معتمدة من مجلس إدارة الشركة العائلية، تتضمن مستويات المخاطر المقبولة، والتقييم المستمر للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وإعلام مجلس الإدارة عن أي تجاوزات لحدود المخاطر المقبولة.

كذلك أكدت المبادئ على ضرورة الفصل بين الحسابات الشخصية للملاك وذممهم المالية وحسابات الشركة وذمتها المالية، ووضع ضوابط ومعايير موثقة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لإدارة الحسابات المصرفية للشركة بما في ذلك الاقتراض وحدوده والصلاحيات. كما أكدت المبادئ على أهمية دور إدارة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي.

كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا تعزيز حوكمة الشركات العائلية، مثل مخاطر انتقال الإدارة أو الملكية من الجيل الحالي للجيل التالي، ومدى توفر المهارات الفنية والخبرات العلمية والعملية للجيل التالي، وأثر الخلافات العائلية على أنشطة الشركة. ووضع آلية يوافق عليها مجلس إدارة الشركة العائلية بخصوص التواصل مع أصحاب المصالح، واتخاذ السبل الكفيلة التي تضمن تزويدهم بالمعلومات المالية وغير المالية عن أداء الشركة.

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