السعودية تمنع دخول واردات 16 شركة سيارات إلى المملكة مؤقتاً

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الهيئة العامة للموانئ السعودية، جميع الموانئ في المملكة بمنع دخول واردات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، وذلك بسبب عدم إلتزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد للعام الحالي.

وبحسب التعميم الصادر عن الهيئة لجميع موانئ المملكة والوكلاء البحريين والشركات المشغلة للموانئ، بناءً على خطاب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، يتم إيقاف دخول واردات هذه السيارات إلى حين تقديم هذه الشركات خطة توريدها لعام 2020 وبحد أقصى نهاية عام 2020.

ووفقا للتعميم طلبت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في المملكة، منع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات، بسبب عدم تقديمها خطة توريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة المطبقة منذ الأول من يناير 2016.

وتتضمن المواصفة القياسية ضرورة تقديم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.

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