تحذيرات من تخفيضات الذهب في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي، حذر مختصون في توعية المستهلك من الإعلانات والتخفيضات التي تقدمها محال الذهب والمجوهرات في المملكة. حيث تكثر في مثل الأيام العروض والتخفيضات والمشاركة في الاحتفالية بإعلانات وهمية أو مضللة لجذب المستهلك للشراء بالأسعار الحقيقية لا بالخصومات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن أحد المختصين في توعية المستهلك، أن معدن الذهب ليس به تخفيضات، لأن سعره مرتبط بالبورصة العالمية، ولا يمكن لتاجر أن يخفض سعر البورصة 5%، وإنما تكون التخفيضات أو العروض على أجور المصنعية فقط لا الذهب.

وأشار المختص إلى أن التخفيضات تكون في عالم المجوهرات بنسبة معقولة 20-30% وبحد أعلى 50% حسب لائحة وزارة التجارة، لأن مكاسب المجوهرات أكبر ونوعيات مختلفة، وتحصل فيها تخفيضات، إذ إن الألماس والأحجار الكريمة هي القطع الوحيدة التي يمكن بيعها بالعروض الموسمية لأنها تسعر بالقطعة لا بالوزن.

وحذر من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً المستهلكين إلى التعامل مع المحلات المعروفة والمعتمدة في الأسواق، مضيفاً أن غالب التلاعب يكون بالأوزان والعيارات بهدف الغش أو بيع مصوغات غير نظامية وغير مدموغة، لذا يجب التوجه لشيوخ الصاغة للتأكد من الأوزان والعيارات والتأكد مما يكتب في فاتورة الشراء وتفاصيلها. وحث الدوسري المستهلكين على إبلاغ الجهات المعنية لحماية المستهلك في حال أي مخالفة، مؤكداً أن وزارة التجارة تراقب الإعلانات المضللة.

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