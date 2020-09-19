نمو الطلب على الغاز في الصين يتراجع إلى 4.2 %

المصدر: (بكين - رويترز)

توقع تقرير بحثي حكومي أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين 4.2% في 2020، وهي أبطأ وتيرة في خمس سنوات، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تباطؤ النشاط الاقتصادي وأثرت سلباً في طلب الطاقة.

وقال التقرير الصادر عن قسم النفط والغاز بإدارة الطاقة الوطنية إن الطلب على الغاز الطبيعي نما 1.5% فقط في النصف الأول، وتتوقع الإدارة استهلاك ما إجماليه 320 مليار متر مكعب في 2020.ورجح التقرير أن يبلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي في العام الجاري 189 مليار متر مكعب، بزيادة 9% مقارنة بـ2019.

بينما من المتوقع أن تصل واردات الغاز في 2020 إلى 140 مليار متر مكعب، و50 مليار متر مكعب من خطوط أنابيب الغاز و90 مليار متر مكعب من شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال التقرير «تفشي الفيروس أثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والطاقة».

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