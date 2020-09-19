انكماش فائض ميزان المعاملات بمنطقة اليورو

المصدر: (فرانكفورت - رويترز)

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي إثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهراً حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% في الاثني عشر شهراً السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

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