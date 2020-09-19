«آبل» تفتتح أول متاجرها الإلكترونية في الهند

المصدر: (بومباي - أ ف ب)

أعلنت مجموعة «آبل» الأمريكية أنها ستفتتح الأسبوع المقبل أول متجر إلكتروني لها في الهند، في مسعى للإفادة من الموسم الذي تتوالى فيه أعياد عدة في البلاد لتعزيز موقعها الضعيف في هذه السوق الضخمة.

ولا تزال «آبل» في موقع متأخر بالمقارنة وخصوصاً مع منافستها الكورية الجنوبية «سامسونغ» في سوق الهواتف الذكية التي يقتصر وجود المجموعة الأمريكية فيها على فئة المنتجات الفاخرة.

وتشهد الهند في العادة طفرة كبيرة في المبيعات خلال شهر أكتوبر مع موجة عروض وتخفيضات كبيرة في المتاجر الساعية لاستقطاب الزبائن خلال فترة الأعياد الهندوسية وبينها نافاراتري وديوالي.

وتفتح «آبل» متجرها الإلكتروني في 23 سبتمبر، وستعرض فيه فئة من المنتجات «ذات التكلفة المقبولة»، مع عروض على أجهزة «ماك» و«آي باد» والإكسسوارات المخصصة للطلاب، وفق بيان للمجموعة الأمريكية.

وستكون طرز «إير بود» و«آي باد» و«آبل بنسيل» متوافرة بالإنجليزية والهندية إضافة إلى لغات أخرى محكية في البلاد. وتبيع «آبل» منتجاتها في الهند عن طريق شركات أخرى وبينها «أمازون». وتشكل الهند مع عدد سكانها البالغ 1,3 مليار نسمة والعدد القليل نسبياً من أصحاب الهواتف المحمولة، سوقاً واعدة للشركة التي لا تستحوذ فيها سوى على 2% من السوق، وفق تقديرات أوساط في القطاع.

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