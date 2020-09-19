الذهب يربح مع تراجع الدولار

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل ضعف الدولار، إذ أثرت بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة سلباً في آمال التعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1953.70 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعد 0.6% منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1961.30 دولاراً. ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل انخفاض أسبوعي، ما يزيد جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أن نحو 30 مليون شخص ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بنهاية أغسطس ، ما يكشف عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

وربح الذهب قرابة 29% منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.

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