اجتماع استثنائي لـ«أوبك+» في أكتوبر

المصدر: دبي - رويترز

أفاد مصدر في مجموعة «أوبك+» بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال، أمس، «إن «أوبك+» قد تعقد اجتماعاً استثنائياً في أكتوبر إذا ازدادت أسواق النفط تدهوراً».

وواصلت أسعار خام برنت مكاسبها، ليجري تداولها بزيادة 1% على خلفية تلك الأنباء، مقتربة من 43 دولاراً للبرميل.

وكان الأمير عبد العزيز يتحدث في اجتماع مغلق لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهو ما شهد ضغطاً من أجل تحسين مستوى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط، إذ تتنامى الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لنسخة من تقرير اطلعت عليه «رويترز»، حذرت المجموعة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات النفط.

ووفقاً لمسودة بيان صحفي وتقرير داخلي، لم توص اللجنة، التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا، بأي تغييرات لهدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 ملايين برميل يومياً أو نحو 8 % من الطلب العالمي.

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