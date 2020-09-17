السعودية تنجز حفر أطول نفق نقل مياه في العالم

المصدر: وام

أعلن في السعودية اليوم عن انتهاء أعمال حفر النفق العملاق في عمق جبال السروات الوعرة بطول 12.5 كلم، و الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقُطر 8.4 متر ، من أسفل جبل الكر وصولاً إلى الطريق الدائري في الطائف .

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" انه استخدمت في المشروع آلة حفر عملاقة يبلغ طولها 160 مترا تعتبر من أسرع آلات حفر الأنفاق ما ساعد على إنجاز الحفر قبل الموعد المحدد رغم صعوبة التضاريس الجبلية وتداعيات جائحة كورونا .

ونقلت "واس" عن المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - التي انجزت المشروع- ان المؤسسة حرصت على إنجاز حفر هذا النفق الحيوي رغم التحديات التي واجهتها .

و يستهدف مشروع " عرفات - الطائف " نقل المياه المحلاة من الخزانات الواقعة في عرفات إلى الخزانات الاستراتيجية في الطائف، لتغطية احتياجات المحافظة وقراها الجنوبية وصولاً إلى منطقة الباحة.

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