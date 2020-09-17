الركود العالمي أقل من المتوقع هذا العام

المصدر: (باريس - أ ف ب)

توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع، بفضل الجهود التي تبذلها الدول للحد من تداعيات «كوفيد 19».

لكن الانتعاش العام المقبل سيكون أيضاً أقل من المتوقع بحسب المنظمة التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4.5 % وهي تتوقع عودة إلى نمو 5 % في 2021.

وفي توقعاتها السابقة في يونيو قالت المنظمة إنها تتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي 6 % على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو 5.2 % العام المقبل.

وقالت المنظمة إنه «بعد الانتعاش الأولي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ يونيو، ولا سيما في العديد من الاقتصادات المتطورة» غير أنها أشارت إلى أن «الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات».

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