استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 1966.20 دولار للأوقية، بينما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1959.36 دولار للأوقية.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة "الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم... هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق 2%".

ومن المقرر إعلان قرار المجلس بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وتبنى البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.26 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 2373.76 دولار.

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