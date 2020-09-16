بيانات صينية وآمال تحفيز تدعم «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس، حيث جددت بيانات قوية من الصين التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي مع بدء اجتماع البنك المركزي، والذي يستمر يومين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 146.43 نقطة أو 0.52% إلى 28139.76 نقطة ومؤشر ستاندرد أند بورز 24.19 نقطة أو 0.71% إلى 3407.73 نقاط، وارتفع مؤشر ناسداك 137.31 نقطة أو 1.24% إلى 11193.96 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية وأغلق مؤشر ستوكس 600 قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع حيث عززت بيانات قوية للإنتاج الصناعي الصيني أسهم شركات التعدين والمنتجات الفاخرة، في حين صعد سهم إتش أند إم السويدية بقوة بعد إعلانها انتعاش الأرباح. وقفز سهم ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة 10.8 % في أكبر مكاسبه اليومية خلال نحو 6 أشهر بعد أن فاقت النتائج الفصلية التكهنات في تعاف أسرع مما كان متوقعاً من تباطؤ نتج عن كورونا.

وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 2.3 % متصدراً مكاسب القطاعات وصعدت أسهم شركات التعدين 1.7 % بعد بيانات أظهرت تسارع الإنتاج الصناعي في الصين.

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، فيما ضغط الين القوي على شركات التصدير وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.44% إلى 23454.89 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في 7 أشهر في الجلسة السابقة وارتفع 45 سهماً على المؤشر وفقد مؤشر توبكس 0.62% إلى 1640.84 نقطة.

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