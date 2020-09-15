ارتفاع أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المحلي بمصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية ارتفاع أسعار المعدن الثمين عالمياً لأعلى مستوى في نحو أسبوعين.

وزادت الأسعار في السوق المصرية بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا، 857 جنيها للجرام.

ووصل سعر عيار 24 - الأعلى فئة - إلى 979 جنيها.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 734 جنيها، فيما بلغ عيار 14 - الأدنى فئة - نحو 569 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب نحو 6856 جنيها.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهاً قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

وعالمياً، بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين في التعاملات الصباحية في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلي 1976.90 دولار.

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