شركة سعودية توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي بشأن لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في السعودية.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مذكرة التفاهم تنص في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في السعودية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وأضافت أن تم أمس توقيع المذكرة، حيث وقعتها المجموعة الكيميائية السعودية القابضة من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (آجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما)، مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأوضحت الشركة أن المذكرة تضمنت تمثيل صندوق الاستثمار المباشر الروسي من قبلها أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص التسجيل والدراسات السريرية، مشيرة إلى أنها تخضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل السعودية (الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة).

وأكدت على أنه ستسبق عملية إنتاج وتسويق اللقاح اشتراطات سريرية لازمة للتأكد من فعالية ومأمونية اللقاح، والتي ما زالت تحت الإجراء.

وتوقعت الشركة في حال ثبوت فاعلية اللقاح ومأمونيته وإنهاء جميع الاتفاقيات الخاصة بذلك مع الجانب الروسي والجهات الحكومية ذات العلاقة بأن يسهم ذلك إيجاباً على نتائج الشركة في المستقبل وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلاً.



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