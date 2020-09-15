اكتمال حفر نفق السكك الحديدية بين الصين ولاوس بطول 9.5 كم

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتمل حفر النفق العابر للحدود على خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس أول أمس الأحد، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

ويبلغ إجمالي طول النفق المسمى بـ "نفق الصداقة" 9.59 كم، حيث يبلغ طوله في الجانب الصيني 7.17 كم و2.42 كم في قطاع لاوس، وفق (شينخوا).

وقال ليو جيون تشنغ من شركة مجموعة كونمينغ المحدودة للسكك الحديدية الصينية، وهي أحد بناة خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس، إن حفر النفق يعد خطوة مهمة إلى الأمام في بناء خط السكك الحديدية.

وأضاف ليو أنه اكتمل بناء حوالي 97.5 في المائة من الأنفاق المصممة لقطاع يويشي-موهان في الجزء الصيني من خط السكك الحديدية، وتجري أعمال تركيب السكك الحديدية وبناء المحطة كما هو مخطط له.

وباستخدام المعايير والمعدات الفنية الصينية، يمتد خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس أكثر من ألف كيلومتر من كونمينغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين إلى فينتيان عاصمة لاوس، ومن المقرر انتهاء بناء المشروع وفتحه أمام حركة المرور بنهاية العام 2021.

ويعد خط السكك الحديدية مشروعا استراتيجيا للتكامل بين مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين، واستراتيجية لاوس للتحوّل من بلد غير ساحلي إلى محور ربط بري.

وسيخفض خط السكك الحديدية وقت السفر بين كونمينغ وفينتيان إلى نصف يوم.

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