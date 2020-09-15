آمال اللقاح والاندماجات ترفع الأسهم العالمية

المصدر: (نيويورك- رويترز)

ارتفعت الأسهم العالمية خلال جلسة أمس، بفضل مؤشرات على إحراز تقدم صوب تطوير لقاح لمرض كوفيد 19، وموجة من صفقات الاستحواذ الضخمة، وتقارير عن فوز أوراكل بمعركة الوحدة الأمريكية لمنصة تيك-توك.

وصعد مؤشر داو جونز الأمريكي 53.10 نقطة، بما يعادل 0.19 %، إلى 27718.74 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 22.59 نقطة، أو 0.68 %، مسجلاً 3363.56 نقطة، وزاد ناسداك المجمع 156.60 نقطة، أو 1.44 %، إلى 11010.14 نقاط.

واستهلت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على نحو إيجابي.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 %، وسط مكاسب مماثلة للأسهم الألمانية والفرنسية.وصعدت أسهم صانع الدواء البريطاني 0.5 %.

وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.74 %، ليغلق على 23479.48 نقطة، وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.93 %، مسجلاً 1651.91 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز