«أوراكل» تبرم اتفاقاً مع «تيك توك»

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

أكدت شركة «أوراكل» أنها أبرمت اتفاقاً مع الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، بعد أسابيع من أمر الإدارة الأمريكية لـ«بايت دانس» ببيع أعمالها في الولايات المتحدة. ولا تزال الصفقة المقترحة بين «أوراكل» و«بايت دانس» الصينية بحاجة للحصول على الموافقة من قبل الحكومة الأمريكية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي «ستيفن منوشين» قد صرح لمحطة «سي إن بي سي» الأمريكية في وقت سابق اليوم بأن الحكومة الأمريكية تخطط لمراجعة الصفقة في وقت ما هذا الأسبوع.

وأشارت «أوراكل» إلى أنها «ستعمل كمزود للتكنولوجيا موثوق به».وكانت شركة «مايكروسوفت»، أبدت اهتمامها بشركة التواصل الاجتماعي، لكن العطاء الذي تقدمت به قوبل بالرفض. وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة بنحو 6.5 %، ليصل إلى 60.72 دولاراً خلال التداولات، بعد تأكيد الشركة الأمريكية صفقة شراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز