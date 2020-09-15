أكبر بنك روسي يفتتح مكتباً في أبوظبي نهاية 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «سبيربنك» الروسي، عن حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في روسيا وأبوظبي، لافتتاح مكتب تمثيلي له في سوق أبوظبي المالي العالمي، بحلول نهاية العام الجاري. وقال أكبر بنوك روسيا والمملوك للدولة في بيان:

«حصلنا على موافقة الجهات التنظيمية لفتح مكتب تمثيلي في أبوظبي، وبحلول نهاية العام، تخطط «سبيرإينفست ميديل إيست ليميتد» - شركة تابعة لـ«سبيربنك إينفيستمنتس»- لفتح مكتب لها في أبوظبي، وتتمثل المهمة الرئيسية للفرع في أن تصبح شريكاً رئيسياً في صفقات الاستثمار بين المستثمرين الروس والمستثمرين من الشرق الأوسط».

وأضاف: «ستصبح الشركة نافذة إسلامية مرخصة بالكامل، ما سيتيح هيكلة المنتجات الاستثمارية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويستخدم البنك بالفعل أدوات الصيرفة الإسلامية في هيكلة الصفقات التجارية وتمويل المشاريع».

وقال أوليغ جانيف، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «تابعنا عن كثب تطور الإمارات وتحولها إلى مركز أعمال دولي يربط الشرق بالغرب».وأضاف: «سيسمح وجودنا هناك ببناء شراكات مباشرة مع مستثمرين من الشرق الأوسط، لتنفيذ مشاريع في روسيا مع تصدير المنتجات لاحقاً إلى دول المنطقة، كما أن لدينا خططاً كبيرة لتصدير المواد الغذائية الروسية إلى دول الخليج، وتطوير منتجات التمويل الإسلامي التقليدي، بمساعدة خبرة فريق سبيراينفست».

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