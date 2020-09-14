حكومة البحرين تسدد فواتير الكهرباء والمياه للمواطنين حتى نهاية 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء البحريني، اليوم الاثنين، التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أكتوبر 2020 وحتي نهاية العام الحالي، وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الاثنين، إن القرار جاء استمراراً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) على المواطنين والاقتصاد الوطني، ودعماً للجهود الوطنية وفي إطار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية.

كانت حكومة البحرين قررت في أواخر يونيو الماضي، التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020.

وعلى جانب أخر وجه مجلس الوزراء اليوم، مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب الوكالة، يجب أن لا يؤثر قرار الإرجاء على سيولة المصارف وملاءتها المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز