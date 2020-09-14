1.4 % نمو مبيعات المعالجات الدقيقة عالمياً 2020

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقعت دراسة حديثة لشركة «آي سي» للبحوث أن ينمو إجمالي مبيعات المعالجات الدقيقة في العالم بنسبة 1.4 % بنهاية 2020 إلى 79.3 مليار دولار، وذلك بعد انخفاض بنسبة 2.4 % عام 2019 والذي كان أول انخفاض في الإيرادات في سوق المعالجات الدقيقة العالمي منذ 10 سنوات.

ورجحت الشركة زيادة إجمالي مبيعات المعالجات الدقيقة 8.8 % في عام 2021 لتسجل رقماً قياسياً جديداً بحوالي 86.3 مليار دولار، وذلك على افتراض توفّر اللقاحات لفيروس «كوفيد19» وتراجع الأزمة في معظم الأسواق الإقليمية العام المقبل.

وزادت مبيعات وحدات المعالجة المركزية (CPU) المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر التقليدية والأجهزة اللوحية والخوادم وأجهزة الكمبيوتر العملاقة وجميع أنواع أجهزة الكمبيوتر الأخرى من زيادة استخدام الإنترنت أثناء أزمة فيروس «كوفيد 19» العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات هذه الشريحة في القطاع بنسبة 2.2 % لتصل إلى 41.7 مليار دولار هذا العام وهي ما تعادل حوالي 52 % من إجمالي سوق المعالجات الدقيقة.

في المقابل توقعت الشركة انخفاض المعالجات المخصصة للهواتف الذكية بنسبة 3 % لتصل إلى 20.9 مليار دولار هذا العام وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد 19»، في حين يتوقع تحسن مبيعات الهواتف الذكية تدريجياً في الربع الرابع من عام 2020 خصوصاً مع تزايد الطلب على الهواتف المتوافقة مع تقنية اتصال الجيل الخامس 5G.

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