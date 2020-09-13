«بريكست».. مفاوضات سياسة حافة الهاوية

المصدر: (برلين-وكالات)

قال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي الذي تشمل صلاحياته الاتحاد الجمركي: إن التكتل سوف يكون مستعداً في حال حدوث «نتيجة سلبية استثنائية» للمحادثات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فيما يواصل طرفا المفاوضات سياسة حافة الهاوية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لايزال يعمل صوب اتفاقيات وحلول، ولكن الوقت ينفد، حيث ليس هناك سوى شهر فقط للتفاوض بشأن اتفاق تجاري فيما هناك وقت كاف لتطبيقه بشكل واقعي.

وتأتي تصريحات جينتيلوني بينما تخطط بريطانيا لمشروع قانون لتجاوز اتفاق انسحابها من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل. ودعا التكتل بالفعل بريطانيا لوقف الخطط بحلول الثلاثين من سبتمبر الجاري ولكن لندن رفضت.

وحذّر وزير المالية الألماني أولاف شولتز من أن بريطانيا ستتحمّل العبء الأكبر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق.

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