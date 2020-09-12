بنك أوف أميركا: صناديق الأسهم الناشئة تفوز بدعم المستثمرين

المصدر: (لندن - رويترز)

أظهرت إحصاءات تدفقات صناديق أسبوعية لبنك أوف أمريكا أن المستثمرين العالميين سحبوا قرابة 24 مليار دولار من صناديق النقد في الأسبوع الفائت ليعيدوا توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة.

بينما تباطأوا في الإقبال على التكنولوجيا والذهب.وقال محللو بنك أوف أمريكا، استناداً إلى بيانات من شركة إي. بي. إف. آر لتتبع التدفقات المالية للأسبوع الماضي، إن فئات الأصول التي سجلت أداء دون بقية الأصول منذ بداية العام، مثل أسهم الأسواق الناشئة، استقطبت 3.4 مليارات دولار، وهي أكبر قيمة في 9 أسابيع.

في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان نزوحاً متواضعاً للتدفقات فيما سجلت أسهم النمو بوول ستريت أكبر خروج للأموال بقيمة 4.1 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز