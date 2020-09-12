وزراء «اليورو» يتعهدون باستمرار دعم الاقتصاد

المصدر: (برلين -رويترز)

قال باشال دونوهو رئيس مجموعة اليورو عقب اجتماع للمجموعة في برلين إن وزراء مالية منطقة اليورو تعهدوا باستمرار الدعم المالي أمس بهدف إعادة تنشيط اقتصاداتهم بعد أزمة كوفيد-19.

وفي أول اجتماع شخصي لهم منذ فبراير، أجرى وزراء المالية من 19 دولة تستخدم اليورو محادثات غير رسمية بشأن الاستجابة المالية للجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ مارس.

وقال دونوهو الذي يتولى وزارة المالية في أيرلندا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع «لن يكون هناك توقف مفاجئ، ولا سياسة حافة الهاوية، والسياسة العامة للميزانية ستواصل دعم الاقتصاد».

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