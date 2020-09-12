الذهب يهبط مع انتعاش الدولار

نزلت أسعار الذهب أمس مع انتعاش الدولار الأمريكي، لكن المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.53 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولاراً أول من أمس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1945.50 دولاراً.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات «انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي دفع أسعار الذهب للانخفاض عقب اللهجة المحايدة للبنك المركزي الأوروبي أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3% إلى 26.58 دولاراً للأوقية وفقد البلاديوم 0.7% إلى 2277.97 دولاراً، وهبط البلاتين 0.4% إلى 922.29 دولاراً، لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس بارتفاع 3%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز