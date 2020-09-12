النفط يواصل التراجع بضغط زيادة المخزونات

المصدر: طوكيو - رويترز

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني، إذ تسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير سلباً على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا.

وتراجع خام برنت 15 سنتاً أو ما يعادل 0.4% إلى 39.91 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط نحو 2% أول من أمس، بينما نزل الخام الأمريكي 7 سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 37.23 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفض 2% أول من أمس.

والخامان القياسيان منخفضان ما يزيد على 6 % لكل منهما على مدى الأسبوع، ويتجهان صوب تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع تضاءل الآمال في تعافٍ منتظم للطلب على الوقود في ظل مؤشرات على موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.

وارتفعت المخزونات في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، إذ عادت مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد إغلاق مواقع الإنتاج بسبب عواصف في خليج المكسيك ومنطقة أوسع نطاقاً.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار جائحة «كوفيد 19» بلا هوادة.

ومن المرجح أن تُطرح مسألة زيادة المخزونات خلال اجتماع في 17 سبتمبر للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+». وتقيد المجموعة الإمدادات لخفض المخزونات، لكن محللين يقولون إن الاجتماع سيركز على الأرجح على امتثال الأعضاء بدلاً من السعي لتخفيضات أكبر.

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