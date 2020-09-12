النهج الهادئ لـ«المركزي الأوروبي» يصعد باليورو

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع اليورو قليلاً أمس، بالتزامن مع النهج الهادئ لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي إزاء صعود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حالياً سيكون أقل من المتوقع.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لا يستهدف سعر الصرف، وقالت مصادر إن صانعي السياسات اتفقوا على مراقبة ارتفاع اليورو، معتبرين أنه يتماشى بصفقة عامة مع العوامل الأساسية للاقتصاد.

وأظهر مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أن الدولار يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.2% إلى 1.1841 دولار، بيد أنه بلغ 1.1917 دولار في اليوم السابق، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام. واستقر مؤشر الدولار عند 93.22، بينما علق الدولار أمام العملة اليابانية عند 106.19. وتقدم الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2840.

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