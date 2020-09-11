الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوع

المصدر: (لندن – رويترز)

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع، أمس، مدعوماً بانخفاض الدولار، لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ 8 دولارات، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة.

وخلال التعاملات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 3 سبتمبر، عند 1950.51 دولاراً للأوقية أول من أمس، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولاراً. واستقرت الفضة عند 27.02 دولاراً للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، وسجل 916.18 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1 % إلى 2294.42 دولاراً.

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