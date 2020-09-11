ارتفاع الأسهم العالمية بدعم التحفيز وشركات التكنولوجيا

المصدر: عواصم - رويترز

تسابقت مؤشرات الأسهم العالمية في الصعود أمس وارتفعت الأسهم الأمريكية مع انتعاش قطاع التكنولوجيا وصعدت أسهم أوروبا مع تواصل التحفيز من المركزي الأوروبي وأغلقت بورصة طوكيو على مكاسب بدعم طلب قوي على الماكينات.

وفتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على صعود مدعومة بزخم الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا منخفضة السعر والذي طغى على قراءة مرتفعة لطلبات إعانة البطالة تنبئ بانتعاش اقتصادي متذبذب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 82.04 نقطة بما يعادل 0.29 % ليصل إلى 28022.51 نقطة وتقدم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.60 نقطة أو 0.40 % مسجلاً 3412.56 نقطة وزاد مؤشر ناسداك 93.96 نقطة أو 0.84 % إلى 11235.53 نقطة.

وصعدت الأسهم الأوروبية مع تواصل برنامج التحفيز من المركزي الأوروبي في مواجهة يورو قوي على الرغم من توقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وصعد مؤشر ستوكس 0.2 % فيما انخفض مؤشر قطاع البنوك الأوروبي الشديد التأثر بأسعار الفائدة 0.2 % وصعدت أسهم السفر والترفيه 0.7 %.

وصعد سهم إكوينور النرويجية 0.9 % بعدما وافقت على بيع حصة 50 % في مشروعين أمريكيين بحريين لتطوير طاقة الرياح إلى بي.بي للطاقة مقابل 1.1 مليار دولار . وارتفعت الأسهم اليابانية إذ تعززت معنويات المستثمرين بفضل بيانات طلبيات ماكينات أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر نيكاي 0.88 % ليسجل 23235.47 نقطة وزاد مؤشر توبكس 1.21 % إلى 1624.86 نقطة.

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