نمو تجارة الصين الرقمية مع دول الحزام والطريق

المصدر: (دبي - البيان)

ذكر تقرير صناعي أن التجارة الرقمية بين الصين ودول الحزام والطريق قد حافظت على زخم نمو قوي في السنوات الأخيرة، مع استمرار القطاع في احتضان قوة كامنة ضخمة.

وتم إصدار التقرير من دار النشر لصناعة الإلكترونيات والأكاديمية الصينية للإنترنت الصناعي والمعهد الصيني للإلكترونيات على هامش معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020 الذي يعقد حالياً في بكين .

حيث يقوم بمراجعة التجارة الرقمية الصينية مع أكثر من 30 دولة على الحزام والطريق. وجاءت 7 من الدول الـ10 في صدارة المؤشرات الشاملة من آسيا و5 منها ضمن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال لونغ يونغ تو، مستشار جمعية الصين لتجارة الخدمات، إنه «في ظل ظروف (كوفيد19) تلعب التجارة الرقمية دوراً مهماً متزايداً».

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