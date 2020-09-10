«لوفتهانزا» تعتزم التخلص من أكبر طائرات أسطولها

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا تعتزم التخلص من أكبر طائرات الركاب في إطار خطة واسعة لخفض حجم أسطولها، وهو ما سيؤدي إلى شطب المزيد من الوظائف.

وتدرس الشركة الألمانية إحالة العدد المتبقي من طائرات أيرباص أيه 380 ذات الطابقين إلى التقاعد ومجموعة من الطراز الأصغر أيه 340 وكل طائراتها من طراز بوينج 747-400 العملاقة، بحسب المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر القول إن الخطة تشمل أيضاً عدداً من الطائرات ذات الجسم الضيق، التي تعمل على أغلب خطوط الشركة.

ويمكن أن يتجاوز عدد الطائرات التي سيتم استبعادها من الأسطول رقم المئة طائرة الذي أعلنته الشركة من قبل، بعد احتساب عدد الطائرات الجديدة التي ستتسلمها الشركة، في الوقت الذي سيتجاوز فيه عدد الوظائف المشطوبة رقم 22 ألف وظيفة.

وبحسب المصادر فإن القرار النهائي بشأن هذه الخطة لم يتخذ بعد.

كانت لوفتهانزا قد اتفقت في الشهر الماضي مع الطيارين على حل قصير الأجل لخفض التكاليف بشكل كبير بعد خطة إنقاذ حكومية.

وتنطبق الإجراءات التقشفية على الطيارين في لوفتهانزا، ولوفتهانزا للشحن، ولوفتهانزا للتدريب على الطيران وبعض الطيارين في شركة «جيرمان وينجز» للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة.

وقالت الشركة في بيان إن الاتفاق ينص على تعديلات في التعويضات وخفض استحقاقات التقاعد.

وفي المقابل، سيتم تأجيل شطب الوظائف حتى الربع الثاني من عام 2021 على أقل تقدير.

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