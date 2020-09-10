الخطوط الجوية السنغافورية تخطط لإلغاء 4300 وظيفة

المصدر: وكالات

قالت شركة الخطوط الجوية السنغافورية، اليوم الخميس، إنها تخطط لخفض حوالي 4300 وظيفة أو نحو 20٪ من موظفيها، بسبب تأثير وباء فيروس كورونا على الطلب على حركة الطيران.

وكانت الشركة قد عرضت على العاملين لديها القيام بإجازة بدون أجر طواعية ، ولجأ بعضهم للعمل في وظائف مؤقتة خارج الشركة، عقب توقف العمل بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الناقلة في بيان للبورصة، على توقعاتها بتشغيل ما يقل عن 50% من قدرتها التشغيلية بحلول نهاية السنة المالية في 31 مارس 2021 مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا.

وتبلغ الطاقة التشغيلية حاليًا 8٪. ولا تمتلك شركة الطيران شبكة محلية وتعتمد كليًا على الطلب الدولي في وقت تظل فيه العديد من الحدود مغلقة فعليًا.

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