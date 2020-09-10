السعودية: "حساب المواطن" يودع 507 ملايين دولار دعماً للمواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، عن بدء إيداع أكثر من 1.9 مليار ريال (507 ملايين دولار) للدفعة الـ34 من البرنامج، والمخصصة لشهر سبتمبر 2020.

وقال برنامج الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين في السعودية، في بيان له اليوم الخميس، إنه أودع دعم أغسطس لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج لهذا الشهر.

وأضاف البرنامج، أن مخصصات الدعم لهذا الشهر شملت 18.5 مليون ريال تعويضات لدفعات سابقة.

وبلغ إجمالي مخصصات الدعم في برنامج حساب المواطن منذ انطلاقة البرنامج حتى شهر سبتمبر الجاري، نحو 80.5 مليار ريال (21.5 مليار دولار)، منها 555.5 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن، أطلقته السعودية أواخر عام 2016، لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة على الأسر والأفراد، خصوصاً ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط.

ويشمل الدعم الذي يتم توفيره بشكل نقدي الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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