وزير الصحة السعودي: استئناف الرحلات الدولية يخضع لمدى انتشار "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إن استئناف رحلات الطيران الدولية يخضع للتقييم المستمر ومدى انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على تقييم الوضع.

وأشار الوزير في لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية، أن الإجراءات الاحترازات مهمة من أجل صحة وسلامة الجميع، وبما أنه لا يزال هناك حالات فإن الاحترازات تُقيم بشكل دائم.

كانت المملكة علّقت الرحلات الدولية والداخلية للمسافرين في 15 مارس الماضي.

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