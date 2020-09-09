ارتفاع أسعار الذهب في مصر مجدداً

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المحلي بمصر، مجددا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وزاد سعر الجرام ما يقرب من 7 جنيهات، وذلك عن أسعار أمس الثلاثاء، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 845 جنيها مقابل 838 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 724 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 سجل نحو 966 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6760 جنيها.

يشار إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في تعاملات الصباح، بنسبة تصل إلى 0.21% بحلول الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1926 دولارا، بارتفاع نسبته 5.2 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.

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