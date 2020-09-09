إيلون ماسك يفقد 16.3 مليار دولار من ثروته في يوم

المصدر: البيان الإلكتروني

فقد رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك نحو 16.3 مليار دولار من ثروته في يوم واحد مع تسجيل سهم الشركة أسوأ أداء يومي في تاريخه.

وهبطت ثروة مؤسس "تسلا" إلى 82.3 مليار دولار يوم الثلاثاء، مع تراجع سعر السهم بنسبة 21% إلى 330.21 دولارا.

ويسيطر إيلون ماسك على نحو 21% من أسهم عملاق صناعة السيارات الكهربائية.

وكان "ماسك" انضم خلال شهر أغسطس الماضي ولفترة وجيزة إلى أثرياء العالم الذين تبلغ ثروتهم 100 مليار دولار.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، كانت قيمة سهم الشركة الواحد أغلى بمقدار الثلث، أكثر من 498 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز